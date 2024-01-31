وفاة المجرم البعثي عزيز صالح النومان داخل أحد سجون بغداد

توفي اليوم الثلاثاء، أحد أكبر قيادات حزب البعث الصدامي الاجرامي وهو الارهابي "عزيز صالح نومان" داخل سجن أبو غريب في بغداد.

وقال مصدر أمني، إن "القيادي في حزب البعث المنحل عزيز صالح النومان توفي داخل سجن أبو غريب في بغداد".

وبين المصدر، أن نومان توفي "بسبب مرض عضال عن عمر ناهز الـ83 عاماً".

والمجرم المقبور عزيز صالح النومان الخفاجي (المعروف أيضا باسم عزيز صالح النومان) عينه الطاغية المقبور صدام حسين محافظاً للكويت خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 وتولى المنصب خلفا للمجرم المقبور علي حسن المجيد في نوفمبر 1990 حتى 27 فبراير 1991.

كان رقم 8 في قائمة القيادة المركزية الامريكية لأكثر العراقيين المطلوبين والبالغ عددهم 55 شخصاً، كما كان واحدا من تسعة مجرمين ترغب الولايات المتحدة في رؤية محاكمتهم إما لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كان محتجزا لدى الولايات المتحدة اعتبارا من عام 2006 لكن في عام 2011 تم نقله إلى عهدة العراق مع خمسة آخرين وحكم عليه بالإعدام.