بعد التوقف لغرض الصيانة.. مطار بغداد يستأنف حركة الطيران

بعد التوقف لغرض الصيانة.. مطار بغداد الدولي يستأنف حركة الطيران

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة العمل بصورة طبيعية في المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة.

وذكرت الإدارة في بيان انها " تود أن تبين للرأي العام ولمسافرينا الكرام بعودة العمل بصورة طبيعية في المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة، بعد إكمال أعمال الصيانة الضرورية للإنارة الملاحية على المدرج -15L 33R ، من قبل الفرق الفنية المختصة ".

وفي وقت سابق، أعلنت الادارة أغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة الطارئة على المدرج -15L 33R