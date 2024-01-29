الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الاطار الشيعي يعقد اجتماعه الاعتيادي لمناقشة موضوع تشكيل الحكومات المحلية
وكالة انباء براثا
95
2024-01-29
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاطار الشيعي يعقد اجتماعه الاعتيادي لمناقشة موضوع تشكيل الحكومات المحلية
مصدر امني : الهجوم الذي وقع في دير الزور استهدف مساكن الجيش وسمعت اصوات انفجارات عنيفة هناك
حصيلة جديدة لقتلى الجيش الأمريكي في هجوم الأردن
مسؤول امريكي يفجر مفاجاءة حول الهجوم المبارك على القاعدة الامريكية في الاردن بطائرة مسيرة
ادارة مطار بغداد توضح سبب إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة لغاية العاشرة من مساء هذا اليوم
الشيخ الخزعلي يلتقي وفدا يمثل السيد عبد الملك الحوثي ويجدد دعم العراق لقضية الشعب اليمني
هيئة النزاهة: 37 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في شهر كانون الأول الماضي.
جدول أعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء
رئيس الوزراء محمد السوداني يصفح عن المحلل السياسي المدعو محمد نعناع
رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ما تعرضت له لجنة النقل النيابية من تهديدات
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
السوداني:متخصصون عسكریون سيتولون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش بالشراكة مع القوّات العراقیة
485
النجباء تتحدث عن "تواجد سري" للامريكان في جميع مفاصل الدولة.. وتتوعد "الخونة" بسيناريو افغانستان
365
القوات الامريكية تشرع بتوسيع قاعدة عين الأسد بخلاف إعلان الانسحاب
345
مصادر برلمانية تكشف عن ترشيح النائب عن تقدم عدنان برهان الجحيشي لرئاسة مجلس النواب
333
استهداف قاعدة عين الاسد المحتلة بواسطة الطيران المسيّر
331
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
أبو رغيف
: بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع
:
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر
: اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع
:
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي
: الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع
:
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي
: على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع
:
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی
: رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع
:
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل
: السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع
:
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي
: اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع
:
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي
: معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع
:
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي
: السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع
:
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي
: الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع
:
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك