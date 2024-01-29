مصدر امني : الهجوم الذي وقع في دير الزور استهدف مساكن الجيش وسمعت اصوات انفجارات عنيفة هناك

افاد مصدر امني اليوم ان الهجوم الصاروخي الذي شنته المقاومة الاسلامية في العراق على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا قد استهدف المنطقة السكنية لجنود الجيش الأمريكي واصابته اصابة مباشرة

واوضح المصدر إن أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل القرية الخضراء، جراء استهداف الحقل برشقة صاروخية.

وأضاف المصدر أن الهجوم الصاروخي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة الأمريكية، مع سماع أصوات انفجارات من القرية الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون كمقرات لإقامتهم.

واوضح أن الدفاعات الجوية الأمريكية في القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى.

واشار المصدر الى ان هناك اصابات وربما قتلى في صفوف الجيش الامريكي