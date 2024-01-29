حصيلة جديدة لقتلى الجيش الأمريكي في هجوم الأردن

افاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الاثنين، بارتفاع حصيلة قصف مواقع القوات الامريكية في مثلث التنف بين العراق وسوريا والأردن الى 52 قتيلا وجريحا.

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/، ان "القصف الذي تعرضت له القواعد الامريكية المحاذية للشريط الحدودي مع الاردن غربي الانبار بالإضافة الى قاعدتي الشدادي والركبان في سوريا، اسفر عن مقتل 12 امريكيا و40 جريحا بينهم 3 ضباط تم نقلهم بواسطة طائرات نقل الى مستشفيات خارج مناطق تواجدهم كون ان معظم حالات الاصابة خطيرة ".

واضاف، ان "احصائية مقتل واصابة عددا كبيرا من الجنود تعد الاولى نوعها" ، مبينا ان" هجمات المقاومة الاسلامية تختلف بشكل تكتيكي عن عمليات القصف السابق حيث تمكنت صواريخ المقاومة من اختراق الدفاعات الجوية الامريكية واصابت اهدافها ".

وأشار الى ان "الهجمات الصاروخية على القواعد المستهدفة ادى الى اصابة احد ابراج المراقبة فضلا عن الحاق خسائر جسيمة بقاعات استراحة ومنام القوات الامريكية جراء استهدافها بهجوم صاروخي".

ولفت الى ان "معنويات القوات الامريكية انهارت بعد فشل الدفاعات الجوية الامريكية في التصدي لصواريخ المقاومة بعد اختراقها التحصينات الامنية الامريكية ".