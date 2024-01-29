الشيخ الخزعلي يلتقي وفدا يمثل السيد عبد الملك الحوثي ويجدد دعم العراق لقضية الشعب اليمني

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ ، قيس الخزعلي، اليوم الأحد ، في مكتبه ببغداد، ممثل عبد الملك الحوثي، وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات الإقليمية والدولية، والدور الكبير للشعب اليمني المقاوم، والداعم للشعب الفلسطيني.

واشاد الشيخ الخزعلي خلال اللقاء بدور الشعب اليمني ومقاومته، في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتغيير قواعد الاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني، والدول الداعمة له، والإرباك الكبير الذي هدد المصالح الأميركية في البحر الاحمر، مما عزز ورفع مستوى المواجهة ضمن محور المقاومة، والذي أثبت قدرته وفاعليته في فتح جبهات متعددة ومدروسة، أثلجت قلوب الأحرار بنجاحاتها المتحققة، والتي باستمرارها ستحقق النصر الكبير، بتحرير الأرض الإسلامية المغتصبة.

بدوره نقل ممثل الحوثي، تحيات الحوثي، إلى الشيخ الخزعلي، وشكره وتقديره وإعتزازه، بمواقفه الإسلامية المقاومة، ودوره الكبير في دعم محور المقاومة، والجهد المخلص الذي يقوم به، ووقوفه مع اليمن وشعبه، وما تعرض له خلال السنوات الماضية، من عدوان وحشي وحصار ظالم، إضافة إلى دوره المحوري، في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، على مختلف الأصعدة، والتي أثلجت قلوب المقاومين والأحرار.