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جدول أعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء


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جدول أعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء
رئيس الوزراء محمد السوداني يصفح عن المحلل السياسي المدعو محمد نعناع
رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ما تعرضت له لجنة النقل النيابية من تهديدات
رئيسا الوزراء و الجمهورية يؤكدان اهمية الا يكون العراق ساحة للصراع
وزير الداخلية يلتقي ضباط ومنتسبي قيادة قوات حدود المنطقة السادسة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى
إيران تنأى بنفسها عن هجوم الأردن الدموي والفصائل العراقية تتبنى
رئيس مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعا مع الخزانة الأمريكية بخصوص العقوبات بحق شخصيات وشركات عراقية.
المحكمة الاتحادية تؤجل البت بطعون جلسة انتخاب رئيس البرلمان
مصادر عراقية: المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة "الشدادي"
انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات "وعد الحق"
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التعليقات
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