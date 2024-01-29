وزير الداخلية يلتقي ضباط ومنتسبي قيادة قوات حدود المنطقة السادسة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى

التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مساء اليوم الأحد مع عدد من ضباط ومنتسبي قيادة قوات حدود المنطقة السادسة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات الحدود.

وأكد الوزير خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه أن النجاح الأمني الذي تحقق في عمل قيادة قوات الحدود يجب أن يستمر، مشدداً على منع أي محاولة للتسلل وغلق المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن الأبطال في قوات الحدود خاضوا تجارب مختلفة وحروباً كبيرة وخرجوا منها منتصرين.

واستمع الوزير الى طلبات واحتياجات الضباط والمنتسبين ووجه بتلبيتها، مؤكداً أن أبواب الوزارة مشرعة أمامهم.

وكرم الوزير عدداً من الضباط والمنتسبين المتميزين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه القيادة في حماية أمن الحدود العراقية.