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رئيس مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعا مع الخزانة الأمريكية بخصوص العقوبات بحق شخصيات وشركات عراقية.


عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص العقوبات الأخيرة التي صدرت بحق شخصيات وشركات عراقية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بحضور القائم باعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الامريكية إلين اندريزي والوفد المرافق له".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "الطرفين ناقشا الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين (22 كانون الثاني 2024) إصدار عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران بتهمة مساعدة الحرس الثوري الإيراني في إيصال صواريخ ومعدات حربية الى سوريا.

كما تم تصنيف النائب حسين مؤنس على اللائحة الامريكية، وكذلك رياض علي حسين العزاوي ( العزاوي ) هو متخصص في المركبات الجوية بدون طيار (UAV) ومهندس في مديرية المعدات الفنية التابعة للجنة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى المسؤول صلاح مهدي حنتوش المكصوصي المرتبط بكتائب حزب الله، ناهيك عن عقاد محسن فرج الحميداوي ( عقاد الحميداوي )، الأخ الأصغر للأمين العام للكتائب.

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