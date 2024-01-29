أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات وعد الحق.

وذكرت القيادة في بيان أن "عمليات وعد الحق، استمرت في مرحلتها الرابعة بإشراف وتخطيط ميداني من قيادة العمليات المشتركة وفق معلومات دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية".

وأضاف البيان: "انطلقت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب اليوم، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش بعمليات نوعية ضد أهداف منتخبة وأوكار ومخابئ عناصر عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الحضر".

وتابع، أن "العمل الاستخباري المشترك ستكون له نتائج إيجابية مثمرة في إنجاح العمليات الاستباقية لدك أوكار الإرهابيين وتعقبهم في المناطق التي تعتقد هذه العصابات أنها أصبحت ملاذاً آمناً لها".