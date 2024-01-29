البرلمان يرفع جلسته بعد قراءة 3 قوانين

رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاثنين، بعد ان اكمل القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين بحضور 171 نائبا.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ان مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩،ـ فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (٥٠) و (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال ٢٠١٦.