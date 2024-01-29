لمؤازرة المنتخب الوطني.. قرار حكومي بتقليص ساعات الدوام الرسمي غدا

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن يكون موعد انتهاء الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الإثنين، الساعة الثانية بعد الظهر.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان انه "وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن يكون موعد انتهاء الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الإثنين، الموافق للتاسع والعشرين من شهر كانون الثاني، سنة 2024، الساعة الثانية بعد الظهر".

وأضافت: "يأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة للموظفين، لمؤازرة منتخبنا الوطني في مُباراته أمام المنتخب الأردني الشقيق في بطولة كأس أمم آسيا، متمنياً لفريق منتخبنا وملاكه التدريبي مواصلة نجاحاته في البطولة إلى النهاية".