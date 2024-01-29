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نائب: مخالفات مالية وكسب غير مشروع ضمن استجواب رئيس شبكة الاعلام


أكد النائب رائد المالكي، اليوم الاحد، ان استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي سيتم في موعده، مبينا ان الاستجواب يتضمن أسئلة اتهامية بمخالفات مالية وكسب غير مشروع لرئيس الشبكة.

وقال المالكي، في حديث صحفي انه "حصلت الموافقة على تحديد يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 لاستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي"، مبينا ان "الاستجواب مهني وموضوعي وبدأ من استجواب أمناء شبكة الاعلام الذين اشاروا الى عدد من الملفات والمخالفات ونسبوها لرئيس الشبكة ومن هنا بدأ التحقيق وجمع الأوليات والملفات".

وأضاف ان "تم اعداد أسئلة اتهامية عددها 23 سؤال وتم تقليصها الى 18 سؤال من قبل لجنة الاستجوابات البرلمانية"، مؤكدا ان "الاستجواب موضوعي وليس شخصيا ويتعلق بمخالفات مالية وكسب غير مشروع بالإضافة الى اهليته لرئاسة الشبكة مبينا ان الاستجواب لن يكون اعلامي وسيكون مهني".

وأشار المالكي الى ان "هناك بعض النواب أعطوا تزكية مسبقة لرئيس الشبكة وهذا غير طبيعي ويدفع للسؤال عن سبب هذا وما الدافع ورائه وهذا ما نواجهه في كثير من الاستجوابات ما أدى الا تأخير الاستجواب الى أكثر من شهرين وكانت هناك محاولات كثيرة لتأخير الاستجواب ولكن الاستجواب سيتم في موعده المحدد".

وخاطب مجلس النواب شبكة الاعلام العراقي بحسب وثيقة، لغرض تحديد موعد استجواب رئيس الشبكة خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024.

 

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نائب: مخالفات مالية وكسب غير مشروع ضمن استجواب رئيس شبكة الاعلام
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