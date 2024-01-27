العطواني: انهاء التواجد الأجنبي يعكس الثقة بالقوات الأمنية لحماية سيادة العراق

اكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، السبت، ان مضي الحكومة بانهاء ملف التواجد الأجنبي في العراق يعكس الثقة بالقوات الأمنية بمختلف صنوفها لحفظ وحماية سيادة البلد.

وقال العطواني في بيان "نحيي الموقف الشجاع لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المضي قدما نحو إنجاز ملف إنهاء التواجد الأجنبي في العراق، والذي يعكس ثقة وتمكن العراق من قواته العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها، في حماية البلد وصيانة سيادته".

وأشار الى إنجاز حكومي آخر، يتمثل باستضافة اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بدورته (61)، قائلاً: "هذا الحدث المهم الذي تحتضنه عاصمتنا الحبيبة بعد انقطاع دام اكثر من 35 عاماً".