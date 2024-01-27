المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنة التعليم النيابية ويوجّه بالاسراع في انضاج القوانين المهمة

ترأس محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، اليوم السبت، اجتماعاً للجنة التعليم العالي النيابية، بحضور رئيسها النائب مزاحم الخياط، واعضائها الآخرين .

واكد المندلاوي ،بحسب بيان لمكتبه ، اهمية اللجنة ودورها الفعّال خلال الدورات الحالية والسابقة في تطوير التشريعات ذات العلاقة، داعياً الى التنسيق مع الوزارة واشراك رؤساء واساتذة الجامعات في ما يتعلق بانضاج القوانين والقرارات التي تسهم في تطوير التعليم وتحسين جودته ودعم الطلبة .

وبحث خلال الاجتماع ابرز القوانين الموجودة لدى اللجنة ، فيما وجّه بالاسراع في دراستها وانضاجها واجراء التعديلات المطلوبة عليها، ورفعها الى رئاسة المجلس لادراجها على جداول اعمال الجلسات المقبلة.