تحالف الانبار يتهم الحلبوسي بتعطيل حسم اختيار رئيس للبرلمان

اتهم القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي بتعطيل التصويت على شخصية رئيس البرلمان القادمة، فيما تساءل عن أسباب عدم محاسبة الحلبوسي المتهم بالتزوير والتطبيع والحنث باليمين الدستوري وصفقات الفساد في المحافظات الغربية.

وقال البيلاوي في حديث ل / المعلومة /، إن "المحاكم القضائية مطالبة بأخذ دورها تجاه الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي في الفترة السابقة"، لافتا الى ان "الاخير مستمر بتعطيل العملية السياسية في العديد من الملفات".

وتابع، انه "نستغرب من المحاباة والتوافقات من بعض القوى السياسية التي تتم مع شخص مدان ومتهم بالعديد من قضايا الفساد"، مبينا ان "عدم تطبيق القانون بحق الحلبوسي سيفتح الباب لوقوع العديد من الصفقات والمخالفات المشابهة لها".

واختتم البيلاوي حديثه: ان "الحلبوسي يحاول نسف العملية السياسية وليس تعطيل تنصيب بديله في البرلمان مقابل عدم المساس بمصالحه الشخصية"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي يحاول تعطيل التصويت على شخصية رئيس البرلمان القادمة".

وكان مجلس النواب قد اجل التصويت على رئيس البرلمان الجديد الى اشعار اخر، فضلا عن عدم ادراج فقرة التصويت في جلسة البرلمان المقرر عقدها الاثنين المقبل، لأسباب خفية واخرى تعود الى عدم وجود توافق بين قوى الكتل السياسية السُنية.