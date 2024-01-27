الأخبار

تحالف الانبار يتهم الحلبوسي بتعطيل حسم اختيار رئيس للبرلمان


اتهم القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي بتعطيل التصويت على شخصية رئيس البرلمان القادمة، فيما تساءل عن أسباب عدم محاسبة الحلبوسي المتهم بالتزوير والتطبيع والحنث باليمين الدستوري وصفقات الفساد في المحافظات الغربية. 

وقال البيلاوي في حديث ل / المعلومة /، إن "المحاكم القضائية مطالبة بأخذ دورها تجاه الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي في الفترة السابقة"، لافتا الى ان "الاخير مستمر بتعطيل العملية السياسية في العديد من الملفات". 

وتابع، انه "نستغرب من المحاباة والتوافقات من بعض القوى السياسية التي تتم مع شخص مدان ومتهم بالعديد من قضايا الفساد"، مبينا ان "عدم تطبيق القانون بحق الحلبوسي سيفتح الباب لوقوع العديد من الصفقات والمخالفات المشابهة لها". 

واختتم البيلاوي حديثه: ان "الحلبوسي يحاول نسف العملية السياسية وليس تعطيل تنصيب بديله في البرلمان مقابل عدم المساس بمصالحه الشخصية"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي يحاول تعطيل التصويت على شخصية رئيس البرلمان القادمة". 

وكان مجلس النواب قد اجل التصويت على رئيس البرلمان الجديد الى اشعار اخر، فضلا عن عدم ادراج فقرة التصويت في جلسة البرلمان المقرر عقدها الاثنين المقبل، لأسباب خفية واخرى تعود الى عدم وجود توافق بين قوى الكتل السياسية السُنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني:متخصصون عسكریون سيتولون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش بالشراكة مع القوّات العراقیة
مصادر برلمانية تكشف عن ترشيح النائب عن تقدم عدنان برهان الجحيشي لرئاسة مجلس النواب
تحالف الانبار يتهم الحلبوسي بتعطيل حسم اختيار رئيس للبرلمان
وفد من مكتب رئيس الوزراء يطلع على المشاريع المنجزة في ميناء الفاو الكبير
النزاهة تكشف تلاعباً في (11) عقاراً مملوكة للدولة في الأنبار
استهداف قاعدة عين الاسد المحتلة بواسطة الطيران المسيّر
المقاومة العراقية تستهدف قاعدة "كونيكو" في سوريا بالصواريخ
القوات الامريكية تشرع بتوسيع قاعدة عين الأسد بخلاف إعلان الانسحاب
النجباء تتحدث عن "تواجد سري" للامريكان في جميع مفاصل الدولة.. وتتوعد "الخونة" بسيناريو افغانستان
البرلمان يؤجل الفقرة الاولى من جدول أعماله "انتخاب رئيس مجلس النواب"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك