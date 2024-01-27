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وفد من مكتب رئيس الوزراء يطلع على المشاريع المنجزة في ميناء الفاو الكبير


زارت لجنة من مكتب رئيس الوزراء اليوم السبت ميناء الفاو الكبير، للاطلاع على المشاريع المنجزة في المشروع.

وقال مدير عام شركة موانئ العراق المهندس فرحان الفرطوسي في بيان إن "مشاريع ميناء الفاو الكبير ، شهدت زيارة ميدانية من قبلِ الفريق الفرعي التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المشاريع السابقة والحالية المنجز منها والداخلة في العمل، إضافة الى الخطط المستقبلية لتشغيل الميناء".

وأوضح أن "الفريق تجول في مشروع النفق المغمور وعدد من المشاريع الاخرى المنفذة في الميناء".

وبين أن "مشروع ميناء الفاو الكبير يحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، ومكتبه والفرق واللجان المشكلة لدعم انجاز المشروع وفق التوقيتات الزمنية والمواصفات الفنية المخطط لها".

وأكد الفرطوسي أن "خطوات رئيس مجلس الوزراء بهذا الاتجاه صحيحة وصحية وندعمها بقوة"، لافتا الى أن "ابواب الشركة ومشاريعها جميعا مشرعة أمام الجميع للاطلاع عليها".

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وفد من مكتب رئيس الوزراء يطلع على المشاريع المنجزة في ميناء الفاو الكبير
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