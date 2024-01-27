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النزاهة تكشف تلاعباً في (11) عقاراً مملوكة للدولة في الأنبار


اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت ،عن تمكَّن ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة الأنبار من كشف عمليَّة تلاعبٍ وتزويرٍ بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في المُحافظة، وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ دون وجود سندٍ قانونيٍّ، مُبيّـنةً ضبط المُتَّهمين المسؤولين عن تلك الخروقات.

وقالت الهيئة في بيان، أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة".

وأضافت إنَّ المُوظَّفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليكٍ، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجلٍّ مُغلقٍ يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة؛ بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة".

وتابعت: "فريق التحرّي تمكَّن من الاطّلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص، لافتاً إلى عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها، مُنوّهاً بضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات"

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النزاهة تكشف تلاعباً في (11) عقاراً مملوكة للدولة في الأنبار
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