المقاومة العراقية تستهدف قاعدة "كونيكو" في سوريا بالصواريخ

شنت المقاومة العراقية، السبت، هجوما على قاعدة أمريكية في سوريا.
وذكرت المقاومة في بيان انه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا ، برشقة صاروخية ".
واوضحت ان الرشقة "، أصابت أهدافها بشكل مباشر".
وتستمر المقاومة العراقية في شن هجمات ضد قواعد القوات الامريكية منذ بدء عمليات طوفان الاقصى في فلسطين.
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