القوات الامريكية تشرع بتوسيع قاعدة عين الأسد بخلاف إعلان الانسحاب

كشف احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار قطري السمرمد، السبت، عن قيام القوات الامريكية في اعمال توسعة قاعدة عين الأسد والمرافق الخاصة بالقوات الامريكية.

وقال السمرمد في تصريح ل / المعلومة/ ان "انسحاب القوات الامريكية من قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ، امر مستبعد على خلفية ضمها لمساحات كبيرة من الاراضي القريبة من مبنى القاعدة فضلا عن استدعاء قوات اضافية لتعزيز امنها في مؤشر على ان تصريحات الادرة الامريكية بهذا الشان ما هو الا عمليات تسويف اعلامي بعيدة عن امر الواقع".

واضاف ان "القوات الامريكية المتواجدة داخل مبنى قاعدة عين الاسد ليست غير قتالية كما يطلق عليها من قبل المسؤولين في الادارة الامريكية انما هي قوات حربية تقوم بمهام قتالية في العراق وخارجه".

وتابع، ان "سكان المناطق الغربية طالبوا الحكومة المركزية باخلاء القوات الامريكية من مبنى قاعدة عين الاسد الجوية كونها قوات قتالية اجنبية انتهى مهامها بعد تحرير المحافظة من ارهابي داعش وجهوزية القوات الامنية ".

وأعلنت بغداد وواشنطن فتح الحوار الاستراتيجي لانسحاب القوات الامريكية من العراق وانهاء وجود التحالف الدولي .