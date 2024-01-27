ترحيب عراقي بقرار محكمة العدل الدولية

رحب العراق، اليوم الجمعة، بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، عن ترحيبها بالقرار الأبتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والذي أكد تجاوز سلطة الاحتلال وخرقها الفاضح للقوانين الدولية.

‎وأكدت الوزارة مجدداً على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، معربة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد إلانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.