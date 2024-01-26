السوداني يوجّه بفتح تحقيق رسمي باستهداف حقل غاز كورمور جنوبي السليمانية

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وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم على حقل غاز كورمور في كردستان.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إنه في الوقت الذي تسعى الحكومة العراقية لتطوير البنى التحتية للبلاد وتوفير العيش الكريم للمواطنين وحفظ الاقتصاد الوطني، أقدمت عناصر تخريبية على استهداف حقل غاز كورمور جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بقصف بطائرة مسيرة، وإصابة أحد خزانات حفظ السوائل (الغاز) ضمن مرافق هذه الشركة مساء الخميس من دون وقوع إصابات بشرية، حيث أدى الى توقف العمليات الإنتاجية بشكل مؤقت للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها لاحقاً بالكامل.وتابع، انه على إثر هذا الاعتداء الغاشم وجه القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة.وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كردستان العراق والمحافظات الأخرى.وختم البيان، أن هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل.