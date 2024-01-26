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معتمرون عراقيون في شوارع مكة بعد تعليق فلاي بغداد!


تسببت العقوبات الأمريكية على شركة فلاي بغداد بتعليق كافة رحلاتها ابتداء من امس الخميس وحتى اشعار اخر حسب إعلان الشركة بذلك، وأدى تعليق الرحلات بإرباك واسع لالاف المسافرين الذين حجزوا رحلات على متن طائرات الشركة، من بينها اضطرار قرابة 200 معتمر للبقاء في الشوارع الى الرابعة فجرا في السعودية قبل ان يتم ايوائهم في سكن لعمال بنغلادش.
وأشد المواقف نتيجة هذا الإجراء، هو بقاء اكثر من 180 معتمرا عراقيا معظمهم من كبار السن في شوارع مكة المكرمة في وقت متأخر من مساء امس الخميس بينما كانوا يستعدون للرجوع الى بلدهم، قبل ان تم تعليق رحلات فلاي بغداد. حيث ذكر احد المعتمرين بحسب مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، ان اكثر من 180 معتمرا عالقون في السعودية بسبب الغاء رحلة فلاي بغداد، مشيرا الى انهم بقوا بالشوارع حتى الرابعة فجرا قبل ان يتم اخذهم الى اماكن سكن لعمال بنغلادش لعدم توفر فنادق، موضحاً بأن كبار السن من الرجال والنساء تعرضوا للانهيار والأذى بسبب الموقف المهين ورداءة الأماكن.
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معتمرون عراقيون في شوارع مكة بعد تعليق فلاي بغداد!
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