محافظة بغداد تعلن عن شروط التقديم على تعيينات بصفة عقد

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أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن شروط التقديم على تعيينات (عقود) قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تود محافظة بغداد أن تنوه أنها ستقوم بفتح استمارة التقديم على تعيينات (عقود) قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025)، ضمن البند (ثانياً) من المادة (66) للموازنة وحسب تعليمات رقم (2) لسنة 2023 ، خلال الفترة المقبلة ، لذا نود أن نشير إلى عدد من النقاط التي يجب مراعاتها عند التقديم إضافة إلى المستمسكات الثبوتية التي يحتاج المتقدم تهيئتها قبل التقديم الإلكتروني، ومن اهم النقاط التي يجدر الإشارة إليها:أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومن سكنة محاقظة بغداد ، ويكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز الخامس واربعين من العمر (18-45 سنة).. أن يكون حسن الاخلاق و لا يكون محكوماً بجنحة أو جناية مخلة بالشرف والعدالة ، وغير مشمولاً بعقوبة عزل أو إقصاء سابقاً.تقديم بطاقة سكن للمتقدم باسمه او باسم الزوج أو أحد والديه حصراً.على المتقدم المتزوج تقديم ما يثبت زواجه ( بطاقة وطنية أو هوية أحوال مدنية أو عقد زواج)، ويكون تأريخ الإصدار قبل تأريخ غلق استمارة التقديمعلى المتقدم الذي لديه اولاد تقديم ما يثبت ذلك ( بطاقة وطنية أو هوية أحوال مدنية أو بيان ولادة مصدق)، ويكون تأريخ الإصدار قبل تأريخ غلق استمارة التقديمعلى المتقدم الحاصل على شهادة (بكلوريوس ، دبلوم ، إعدادي حسب الفروع المطلوبة ، متوسطة، إبتدائية)، أن يكون لديه تأييد تخرج أو وثيقة تخرج تحتوي على التقدير والمعدل (بالنسبة لخريجي البكلوريوس و الدبلوم) أو تأييد أو وثيقة تحتوي على الدروس والدرجات و المجموع (بالنسبة لخريجي الإعدادية فما دون) - علماً أن رقم وتأريخ التأييد او الوثيقة سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني –ملاحظة: المقصود بالتقدير هو الآتي:إمتيــــاز : 90 - 100جيـد جداً: 80 - 89جيـــــــد: 70 - 79متوســط: 60 - 69مقبـــــول: 50 - 59سنة التخرج مقبولة لغاية 2022-2023سيكون التقديم على قناتين : العامة والخاصة، ويشترط في من يتقدم على القناة الخاصة ما يلي:قناة ذوي الشهداء :أن يكون لديه تأييد او هوية باسم المتقدم من مؤسسة الشهداء - علماً أن رقم وتأريخ التأييد او الهوية سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني -ب. قناة الأقليات: على المتقدم تقديم ما يثبت انه من الأقليات - علماً أن رقم وتأريخ الوثيقة التي تثبت ذلك سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني -جـ. قناة ذوي الإحتياجات الخاصة:أن يكون المتقدم هو من ذوي الهممأن يكون لدى المتقدم تأييد من دائرة ذوي الإحتياجات الخاصة ، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة ومدى أهليته للعمل - علماً أن رقم وتأريخ التأييد سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني -قنوات التقديم الخاصة هي:قناة ذوي الشهداء وتشمل :أ. ذوي الشهداء (شهداء النظام البائد) و ذوي شهداء الحشد الشعبي وبنسبة 15% توزع بالتساوي على الفئتين وفي حال عدم تغطية الأعداد للمتقدمين لأحدى الفئات يتم التعويض من الفئة المتبقية للقناة المذكورة آنفاً (الفقرة أ)* الفئات المعنية بهذه السلة هم (الوالدان والاولاد والأحفاد والزوج والزوجة والأخوة والأخوات)ب. ذوي شهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية (ضحايا الإرهاب) وبنسبة 10% من عدد المقاعد* الفئات المعنية بهذه السلة هم (الوالدان والاولاد والزوج والزوجة والأخوة والأخوات).قناة ذوي الإحتياجات الخاصة :بنسبة لا تقل عن 5% على أن يكون المتقدم هو من ذوي الهممقناة الأقليات بنسبة لا تقل عن 2% من عدد المقاعد وتشمل: المكون المسيحي ، الصابئي، الشبك، الإزيدي، والكرد الفيليةأن لا يكون المتقدم موظفاً (ولو بعقد) في دوائر الدولة ، ولا يتقاضى أي راتب من الدولة (عدا المشمولين بالقوانين النافذة التي تجيز له الجمع بين راتبين).المتقدم لعقد بصفة سائق، يكون لديه إجازة سوق عمومي نافدة فئة B أو أعلى حسب الفئة المطلوبة - علماً أن رقم وتأريخ اجازة السوق سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني –تكون مدة العقد ثلاث سنوات وبراتب شهري (300,000) ثلاث مائة ألف دينار عراقي فقطستكون فتح استمارة التقديم الإلكتروني لمدة (30) يوم على بوابة أورالالكترونية للخدمات الحكومية.لا يحق للمتقدم التقديم على اكثر من قناة ، أو أكثر من اختصاص، وفي حال تقديم أكثر من طلب تهمل الطلبات المكررة .لا يحق للمتقدم التقديم لأكثر من مرة لنفس القناة والإختصاص وسيهمل الطلب المكرر.يكون مكان عمل المتعاقد وفقاً لما ترتئيه المحافظة وحسب الإحتياج في محافظة بغداد والدوائر التابعة لها، ويكون الدوام رسمياً وحسب تعليمات الدائرة التي يعمل بها المتعاقدسوف يتم إجراء مفاضلة بين المتقدمين حسب مجموع النقاط الحاصلين عليها وفق ضوابط وزارة المالية، وتكون الأفضلية لكل متقدم في الاختصاص الواحد حسب أعلى النقاط.يكون احتساب النقاط حسب ضوابط وزارة المالية بالطريقة التالية:التقدير ( لخريجي البكلوريوس والدبلوم):إمتيــــاز: 25 نقطةجيد جـداً: 20 نقطةجيــــــــد: 15 نقطةمتـــوسط: 10 نقاطمقبـــــول: 5 نقاطسنوات التخرج:2022-2023 : نقطة واحدة2021-2022 : نقطتان2020-2021 : ثلاثة نقاط2019-2020 : أربعة نقاط2018-2019 فما دون: خمسة نقاطالزوجية:متزوج و (الزوج أو الزوجة - غير معين (غير موظف ) - أو غير متقاعد) وله أولاد : 10 نقاطأرمل أو مطلق وله أولاد 10 نقاطمتزوج و (الزوج أو الزوجة - غير معين (غير موظف ) - أو غير متقاعد) وليس له أولاد : 5 نقاطأرمل أو مطلق وليس له اولاد 5نقاطغير متزوج: 2 نقطةحسب تعليمات وزارة المالية عند تساوي نقاط المفاضلة بين المرشحين يتم اختيار المتعاقدين عن طريق قرعة علنيةسوف يكون التقديم إلكترونياً ويتم طباعة الأستمارة بعد ملأهابعد غلق استمارة التقديم يتم إعلان أسماء المتقدمين للمراجعة، و يقدم المتقدم استمارة التقديم المطبوعة مع المستمسكات المطلوبة ، ويتم تأييد سكن المتقدم والحالة الزوجية وعدد الأولاد وعمل الزوج من قبل المختارفي حقل خاص ضمن الإستمارة ويتم تقديمها عن طريق الوحدة الإدارية (قضاء – ناحية).تحتوي الإستمارة بعد الطباعة على حقل يشمل:- تعهد المتقدم بصحة كافة البيانات المذكورة في الإستمارة- تأييد وختم المختار لمعلومات المتقدم بما في ذلك الحالة الزوجية وعدد الأولاد و عمل الزوج- تأييد لجنة التدقيق في الوحدة الإدارية حول مطابقة بينات التقديم مع الأوراق والمستمسكات الثبوتية ونقاط المفاضلة- ختم وتوقيع مدير الوحدة الإدارية (قضاء أو ناحية)يتحمل المتقدم المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات والوثائق والبيانات المقدمة من قبله وفي حال تقديم أي معلومة غير مطابقة تهمل استمارة التقديم ويسقط حقه في التقديم ويحق للمتقدم الذي تهمل استمارته تقديم اعتراض ، ويلغى العقد في حال اكتشاف ذلك لاحقاً بعد التعاقد.على المتقدمين مراعاة الدقة في معلومات التقديم ، والتأكد من ملأ حقول الإستمارة الإلكترونية، وستهمل الاستمارة التي تحتوي على معلومات غير مطابقة للمستمسكات الثبوتية، ولا يتم رفعها من قبل الوحدة الإدارية إلى المحافظة.سيتم فتح باب الإعتراض للمتقدمين في ديوان المحافظة لمدة 15 يوم بعد تأريخ إعلان الأسماء لأغراض التدقيق .على المتقدمين كافة متابعة الاخبار عن طريق المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعية الرسمية التابعة لمحافظة بغداد لمعرفة آخر المستجدات بخصوص معاملاتهم ، و سيتم نشر فيديو توضيحي حول كيفية التقديم على الإستمارة الإلكترونية على المواقع والمنصات المذكورة.على المتقدمين الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعلان أسماء المتقدمين (لأغراض التدقيق) و لفترة الإعتراضات ولإعلان اسماء المرشحين للتعاقد وبخلافه يعتبر المتقدم منسحباً ولا يحق له المطالبة بالتقديم خارج هذه التوقيتات.الاختصاصات المطلوبة مرفقة في الجدول ادناه وفي حال عدم تغطية عدد المتقدمين للمقاعد المطلوبة ضمن القناة الواحدة ، يتم مناقلة المقاعد الشاغرة إلى الإختصاصات الأخرى ضمن نفس القناة .