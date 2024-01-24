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هدر مالي وشبهات فساد في البصرة!


 دققت لجنة النزاهة البرلمانية، في وجود شبهات فساد في مشروعي توسعة شارع أبي الخصيب و شارع الحوطة بمحافظة البصرة، وطالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.
ونصّت الوثيقة صادرة عن مكتب عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، والموجهة إلى محافظة البصرة/ مكتب المحافظ، ما يلي، استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وبعد الشكاوى والمناشدات الواردة إلى مكتبنا بخصوص مناقصة (55 بلديات 2019) تأهيل جزء من شارع الحوطة في قضاء شط العرب والمحال إلى شركتي الذاريات والسدير بخصوص انهيار التبليط وتعرضه إلى التشققات بعد مرور أقل من شهر على تبليطه..، ارجو التالي:
1- فتح تحقيق مع دائرة المهندس المقيم والشركة المنفذة للمشروع وبيان آلية الفحص المختبري الدقيق للتبليط.
2- بيان موقف الجهة المستفيدة من متابعة المشروع خلال فترة عمله وإلى الآن.
3- تزويدنا بكافة الأوليات للمشروع آنف الذكر.
وأكدت الوثيقة، بضرورة فتح تحقيق عاجل حفاظاً على المال العام، والإجابة بالسرعة العاجلة وفق المادة 15 أولا من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته.

 

 

 

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