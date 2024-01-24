♦️بيان صادر عن قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي ♦️

بسم الله الرحمن الرحيم

تستمر القوات الأمريكية في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد بإستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية.

وقد ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي المجاهد (علي انور صبيح الساعدي) شهيدا، واصابة اثنين من رفاقه المجاهدين بجروح.

وفي الساعة 0030 ارتكبت القوات الأمريكية اعتداء إجرامي أخر باستهداف مبنى تدريب مقاتلينا ( الكلية العسكرية) في قاطع جرف النصر ، ما أدى الى تدميره والاضرار بالمقرات المجاورة له.

الرحمة لشهدائنا الأبرار ولعوائلهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لجرحانا الأباة.

2024/1/24