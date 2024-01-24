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بعض من أعضاء الإطار تريد إستبدال المحافظين!


صرّح رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفائز، اليوم الثلاثاء، بأن أجزاء من الاطار التنسيقي كانت تريد ان يتم استبدال المحافظين والجزء الاخر لا يريد ذلك.
وأوضح الفائز في حديث لقناة السومرية، ان هناك أجزاء من الاطار التنسيقي كانت تريد ان يتم استبدال المحافظين والجزء الاخر لا يريد ذلك والمحافظين الناجحين لماذا يتم استبدالهم مثل محافظ البصرة وواسط وكربلاء وذلك قبل الانتخابات وعزز ذلك حصولهم على أصوات عالية خلال الانتخابات المحلية.
وبيّن، ما جرى مجرد اراء وليس اتفاقا والاطار ليس حزبا وانما ائتلاف والآراء ممكن ان تتفق او تختلف.
ولفت الى ان تصميم لديه 12 مقعدا في محافظة البصرة من اصل 23 مقعدا ونحن نحقق اغلبية بموجب تفسير القانون النصف زائد واحد لان عدد مجالس المحافظة فردي.
وذكر ان هناك من يتهم محافظ البصرة بتوزيع اكثر من 123 الف قطعة ارض قبل الانتخابات ولكن ما حصل حقيقة ان هذا مشروع للمحافظة ينفذ منذ 2019، مبينا ان هناك اغلبية داخل الاطار التنسيقي لا تريد بقاء اسعد العيداني كمحافظ للبصرة.
وتابع الفائز ان الاطار التنسيقي لا يصدر بيان ختام كل اجتماع ما لم يتم الاتفاق على القرار بالاجماع وفي حال عدم حضور بعض الأطراف او امتناع البعض على القرار لا يتم اصدار بيان بشأن القرار موضوع البحث.
وقال في ختام حديثه، ان البصرة لديها حصة من الموازنة حالها كحال باقي المحافظات ولكن محافظة البصرة استطاعت ان تنتج على عكس باقي المحافظات وطورت العديد من المرافق السياحية والخدمية التي جذبت حتى السياح الخليجيين، مؤكدا ان اسعد العيداني سيكون محافظا للبصرة على الرغم من معارضة الحكمة والعصائب داخل الاطار التنسيقي.

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بعض من أعضاء الإطار تريد إستبدال المحافظين!
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