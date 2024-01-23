السوداني يوجه بالاسراع بانجار الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، خلال جلسة مجلس الوزراء ، الوزارات بالاسراع سراع في إكمال المعلومات المطلوبة للفصل الرابع للسنة الماضية، من أجل إكمال الموقف الشامل لسنة 2023، وتقديمه الى ديوان الرقابة المالية، وإتمام نتائج التقييم السنوي واستيفاء الملاحظات ومعالجة المقترحات واستنفاد الإجراءات كافة وفقاً للقانون.

كما وجه الوزارات برفع مستوى الإنجاز، وحسم القضايا التحقيقية، والإسراع بإنجاز الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد، واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة وملاحقة الفاسدين والمطلوبين.