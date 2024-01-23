نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد لوفد عسكري ايطالي قدرة القوات العراقية على حماية البلاد

اكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن قيس المحمداوي، خلال استقباله وفدا عسكريا إيطاليا، قدرة القوات الأمنية العراقية على حماية البلاد.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان :" ان المحمداوي استقبل، اليوم الثلاثاء، وفداً عسكرياً إيطالياً برئاسة رئيس أركان مهمة الناتو في العراق العميد نيكولا بيازينتي".

واكد المحمداوي ، بحسب البيان ، الحرص على الاستفادة من الجهود المختلفة لحلف الناتو في العراق لرفع وتيرة القدرات القتالية للأجهزة الأمنية العراقية واستمرار الجهود في التطوير والتأهيل والتمكين، مشيدا بالدور الذي قدمته بعثة الناتو والتعاون الوثيق خلال الحرب على داعش وتطهير التراب الوطني بتضحيات قواتنا الأمنية البطلة.

واوضح :" ان القوات الامنية العراقية اصبحت قادرة على حماية البلاد بمواجهة التحديات"، مشيرا الى :" ان العراق يتجه الى بناء تفاهمات مشتركة مع الدول المحبة للسلام والاستقرار وتأسيس اتفاقات مع قسم من دول التحالف الدولي لغرض استمرار التعاون والتنسيق بما يطور أداء القوات الأمنية ويكسبها المزيد من الخبرات".

من جانبهم أكد أعضاء الوفد استعداد حلف الناتو لتقديم الدعم والاسناد بما يتلاءم مع مهام ومسؤوليات البعثة، وبما ينطبق مع رؤية الحكومة العراقية ويحقق سيادة واستقلال القرار العراقي.