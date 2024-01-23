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تشكيل لجنة تحقيقية بادعاءات رشى وأموال في جلسة انتخاب رئيس البرلمان


قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية بادعاءات رشى وأموال في جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المندلاوي فأنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة ريبوار هادي عبد الرحيم / رئيس اللجنة القانونية النيابية) وعضوية أعضاء المجلس المدرجة أسماؤهم، تتولى اللجنة التحقيق في موضوع عرض المبالغ المالية على أعضاء المجلس من اجل التصويت على أحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب في الجلسة رقم (1) من الفصل التشريعي الأول / السنة التشريعية الثالثة، الدورة النيابية الخامسة والمنعقدة بتاريخ 13/1/2024".

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تشكيل لجنة تحقيقية بادعاءات رشى وأموال في جلسة انتخاب رئيس البرلمان
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