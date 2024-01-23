إنهاء خدمات موظفة في وزارة النقل لعدم التزامها بالأوامر

قررت وزارة النقل، انهاء خدمات ايمان محمد عبد الرضا، وذلك لعدم التحاقها ومباشرتها في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بعد نقلها اليها الأسبوع الماضي.

وبحسب وثيقة صادرة من مدير عام قسم الشؤون البشرية في الشركة لعامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين انه "استنادا للصلاحية المخولة الينا، تقرر انهاء خدمات ايمان محمد عبد الرضا لعدم التحاقها ومباشرتنا في هذه الشركة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالفقرة (1 من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 1999) ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 22 كانون الثاني 2024 واعتبارها مستقيلة من الوظيفية من تاريخ صدور أمرنا أعلاه".