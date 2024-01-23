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النزاهة : استقدام مدير هيئة استثمار ذي قار السابق


اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور امر استقدام بحق مدير هيئة استثمار ذي قار السابق.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنه "تم صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير هيئة استثمار مُحافظة ذي قار السابق؛ لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته".

واوضحت الدائرة :"ان قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة استثمار محافظة ذي قار السابق؛ على خلفيَّة منح مشاريع استثماريَّةٍ خلال العام 2021 لأشخاصٍ نافذين، دون أن تكون لتلك المشاريع جدوى اقتصاديَّـة".

واضافت :" ان قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340)، وذلك بعد الاطلاع على محضر تحرٍّ تفصيليٍّ وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة السابعة"

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النزاهة : استقدام مدير هيئة استثمار ذي قار السابق
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