السوداني يوجه باستكمال إطلاق الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستكمال إطلاق الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا.

وذكر مجلس الخدمة الاتحادي في بيان:" انه برعاية رئيس الوزراء وحضور نائب مدير مكتبه علي رزوقي ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النائب ليلى التميمي، ونائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، ووزير المالية طيف سامي, حضر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي اجتماعا في مكتب رئيس مجلس الوزراء بناءً على توجيه السوداني".

واضاف:" ان السوداني وجه بضرورة دعم شريحة الاوائل وحملة الشهادات العليا من خلال تحديد سير اجراء واضح في استكمال اجراءات اطلاق باقي الدرجات الوظيفية المستحدثة لهم في قانون الموازنة مع وضع جدول زمني لإنجاز هذا الملف الهام لشريحة واسعة من ابنائنا ".

وانتهى الاجتماع بمخرجات واعداد توصيات بهذا الشأن وتم التوقيع عليها وعرضها امام انظار السوداني كي يتم الشروع بتنفيذها بشكل مباشر في ضوء مصادقة رئيس الوزراء.