بالوثيقة.. الحكومة تستجيب لمخاطبة المندلاوي بدعم خريجي التخصصات الزراعية وتوفير فرص عمل لهم

استجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمقترح الذي تقدم به محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، الذي طالب فيه بكتاب رسمي بتوفير فرص عمل لخريجي التخصصات الزراعية، بهدف التشجيع على الدراسة في هذه التخصصات التي تفتقر مقاعدها للطلبة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال المندلاوي في بيان:" إن المساعي الحديثة للعراق ترتكز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعة، لضمان تنوع الدخل القومي، وتحقيق الأمن الغذائي، والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية, منوهاً ان كل ذلك يعتمد على وجود كوادر علمية قادرة على تحقيق تنمية زراعية حقيقية".

وأوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب رسمي إلى وزارة الزراعة بتحديد التخصصات الزراعية المطلوبة، والتنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتوفير الدرجات الوظيفية لهذه التخصصات