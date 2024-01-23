الخدمات النيابية تحقق في صرف سلفة حكومية لمقاول بـ 9 مليارات دينار

عقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية اجتماعا في مقر اللجنة بمجلس النواب بحضور رئيسها والاعضاء لبحث عدد من القضايا الموضوعة على جدول الاعمال.

وأوضح رئيس اللجنة علي الحميداوي في بيان:" ان اللجنة ناقشت ماتناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاموال التي ضبطتها هيئة النزاهة الاتحادية والعائدة لاحدى الشركات بحسب ما أفاد به وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني".

وأكد الحميداوي:" ان اللجنة تدعم جميع الاجراءات الحكومية القانونية وستشكل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة ملابساتها وكشف حيثياتها".

وكان وزير الإعمار والاسكان بنكين ريكاني أصدر أمس، توضيحاً حول توقيف مقاول سحب 9 مليارات دينار من احد المصارف العراقية.