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بينهم امرأة.. القبض على 23 مبتزاً بـ 9 محافظات


أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على 23 مبتزاً بينهم امرأة ورجل ساوما ضحاياهما على مبلغ (15) ألف دولار بمحافظات مختلفة خلال أسبوع.

وذكر الجهاز في بيان انه "بناءً على شكاوى مؤكدة تلقاها جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الرسمية، تمكنت مفارزنا في (9) محافظات وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (21) مبتزاً ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية وأمور غير اخلاقية مقابل عدم نشر صور لهم".

وأضاف، انه "في البصرة أحبطت عملية ابتزاز من قبل فتاة ساومت ضحيتها مقابل الحصول على (5) آلاف دولار، حيث ألقي القبض عليها بالجرم المشهود بعد نصب كمين لها خلال استلامها المبلغ المذكور، كما تم القبض على شخص ساوم والد فتاة على مبلغ (10) آلاف دولار مقابل عدم نشر مقطع فيديو مصور لابنته".

وأشار الى انه "تمكنت مفارزنا في محافظات (الأنبار، وبابل، وميسان، وكركوك، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والمثنى، ونينوى والنجف الأشرف) من القبض على (21) مبتزاً، ليتم إحالة المتهمين جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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