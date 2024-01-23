إلغاء رحلات شركة طيران فلاي بغداد لـثلاثة أيام !

بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على الشركة، أعلنت شركة فلاي بغداد، اليوم الثلاثاء، الغاء رحلاتها الى دبي وبيروت وإسطنبول.
وذكرت الشركة في بيان لها انه تقرير الغاء الرحلات التالية لمدة 3 أيام، وتشمل اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء وبعد غد الخميس:
-بغداد اسطنبول بغداد
-بغداد صبيحة بغداد
-اربيل اسطنبول اربيل
-بغداد بيروت بغداد
-بغداد دبي بغداد
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت أمس الاثنين، إصدار عقوبات على شركة فلاي بغداد للطيران بتهمة دعم الحرس الثوري الإيراني.
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