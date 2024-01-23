إلغاء رحلات شركة طيران فلاي بغداد لـثلاثة أيام !

بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على الشركة، أعلنت شركة فلاي بغداد، اليوم الثلاثاء، الغاء رحلاتها الى دبي وبيروت وإسطنبول.

وذكرت الشركة في بيان لها انه تقرير الغاء الرحلات التالية لمدة 3 أيام، وتشمل اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء وبعد غد الخميس:

-بغداد اسطنبول بغداد

-بغداد صبيحة بغداد

-اربيل اسطنبول اربيل

-بغداد بيروت بغداد

-بغداد دبي بغداد

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت أمس الاثنين، إصدار عقوبات على شركة فلاي بغداد للطيران بتهمة دعم الحرس الثوري الإيراني.



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