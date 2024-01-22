الفتح: كردستان اضعفت موقف العراق بشأن ادانة العدوان الصهيوني على غزة

دعا تحالف الفتح، اليوم الاثنين، الحكومة بالتحرك نحو الانضمام الى الفريق القانوني الافريقي لإدانة جرائم العدوان الصهيوني على غزة، فيما اكد ان الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات جدية على ارض الواقع تكون بعيدة عن التصريحات.

وقال القيادي في التحالف علي حسين في حديث ل/ المعلومة /، إنه "لا يوجد أي تفسير لعدم ارسال الحكومة العراقية وفد قانوني لمساندة الوفد الافريقي الذي نجح بإدانة جرائم الاحتلال على غزة في المحاكم الدولية"، مشيرا الى ان "مصالح الاكراد مع الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا اضعفت موقف العراق لادانة العدوان الصهيوني على غزة".

وتابع، ان "الحكومة يجب ان تصدر الموقف الشعبي والسياسي الداعم للقضية الفلسطينية الى المحاكم الدولية من اجل ادانة جرائم الكيان الصهيوني"، لافتا الى "ضرورة انضمام العراق الى الفريق القانوني الافريقي لإدانة جرائم العدوان الصهيوني على غزة".

واردف عضو التحالف: انه "لا بد من اتخاذ موقف ضد السبات الذي تمضي به وزارة الخارجية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفا ان "الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات جدية على ارض الواقع تكون بعيدة عن التصريحات".

وكشفت الضربة الأخيرة على مقرات الموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان ازدواجية وزارة الخارجية ووزيرها فؤاد حسين الذي ألتزم الصمت المطبق مع جميع الاستهدافات التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على القوات الامنية والمدنيين.