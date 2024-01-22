خلية الاعلام الامني تنفي وجود اي ضربة جوية او استهداف لقطعات قواتنا الامنية منها لواء 22

اصدرت خلية الاعلام الامني بيانا اوضحت فيه ما حصل من حريق في اللواء 22 التابع للجيش العراقي نافية وجود ضربة جوية او اي استهداف للقطعات العسكرية

واوضح البيان الذي اطلعت عليه وكالة انباء براثا ان حريقا اندلع نتيجة حادث عرضي لمستودع صغير في لواء المشاة ٢٢ - الفرقة ١٧ قرب احد الكرفانات داخل احد المقرات في اللواء ٢٢ وادى الى احتراق اعتدة وتمت السيطرة على الحريق وتم تشكيل لجنة للتحقيق بالحادث

ونفى البيان وجود اي ضربة جوية او استهداف لقطعات قواتنا الامنية .