النزاهة: استقـدام مدير عـام في وزارة الصناعـة والمعـادن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين ، صدور أمرٍ استقدام مديرٍ عامٍّ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّة إحداثه ضرر بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لشركة ديالى العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن".

واضافت، أن "المُتَّهم أرتكب مُخالفاتٍ في عقد إنشاء معملٍ لإنتاج مُحوّلات التوزيع ومُحوّلات القدرة الكهربائيَّة بصفة عقد مشاركةٍ بين الشركة وإحدى شركات الاستثمار الأهليَّـة، مُبيّناً أنَّ الشركة الاستثماريَّـة لم تستوفِ شروط التعاقد المطلوبة لإنشاء المعمل".

واشارت الى، أن " المحكمة، بعد اطلاعها على تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة، قرَّرت استقدام المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقويات"