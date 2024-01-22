النزاهة النيابية : سنكشف ملابسات ضبط 9 مليارات دينار داخل عجلة في بغداد

تعهدت لجنة النزاهة النيابية ، بكشف ملابسات ضبط مبلغ 5 مليارات دينار داخل عجلة في المنطقة الخضراء وسط بغداد .

وقالت عضو اللجنة النائب سروة عبد الواحد ، في بيان صحفي ، أن " الحديث عن التعامل بـ 9 مليارات دينار وضبط 5 مليارات منها ، وهروب العجلة الثانية التي تحمل 4 مليارات ، والتوضيحات بشانهاحتى الان غير مبررة ".

وأضافت ، " تم ضبط المبلغ في سيطرة بابيلون، وهناك من يقول إنه سوء فهم وتم حل الموضوع ، ونحن في لجنة النزاهة لن نترك الموضوع مجهولاً، وسنطلع الرأي العام عليه