السوداني يؤكد لكاميرون هاتفيا ضرورة وقف العدوان على غزة والعمل للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الاوضاع في المنطقة.

وشدد السوداني، خلال الاتصال، على ضرورة وقف العدوان في غزّة والعمل الدولي المشترك للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، مؤكدا :" ان انعكاسات ما يجري للشعب الفلسطيني باتت تؤثر على الاوضاع في عموم المنطقة ".

كما تطرق السوداني ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، الى موقف العراق من وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، في ضوء تنامي قدرات القوات العراقية وهزيمة الارهاب وبسط الامن والاستقرار، مؤكداً التزام الحكومة العراقية بتأمين البعثات والسفارات الاجنبية العاملة بالعراق، فضلاً عن حماية اماكن تواجد المستشارين الاجانب.

من جانبه، اعرب كاميرون عن دعم بريطانيا امن العراق واستقراره، وتأييد الجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع في الشرق الاوسط، مؤكداً استمرار جهود بلاده لتطبيق وقف اطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.

وجدد الوزير البريطاني ادانة العمل العسكري الايراني الذي استهدف اربيل مؤخراً.