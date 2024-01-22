السوداني: الاهتمام الحكومي يركز على القطاع النفطي كونه مازال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط وخطط الوزارة الخاصة بتطوير وتوسعة القطاع النفطي في العراق.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي انه “شهد الاجتماع مراجعة الخطط التي وضعتها الوزارة، واستعراض ما تمّ تنفيذه منها، خاصة المتعلقة منها بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك إنتاج المشتقات وخطط الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتلبية الاستهلاك الوطني منها خلال هذا العام”.

وأكد السوداني أن “الاهتمام الحكومي يركز على القطاع النفطي كونه مازال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن الإسراع في تطويره سينعكس إيجاباً على المستوى الوطني”، مشدداً على “ضرورة أن يركز المسؤولون في الحكومة على الكيفية التي يحققون فيها الإنجازات، خصوصاً ما تلبي طموحات المواطنين وتحقق انتقالة نوعية في حياتهم وأحوالهم المعاشية والاقتصادية”.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على “آخر مستجدات جهود الاستثمار في الغاز المصاحب، بالإضافة إلى الخطط المتعلقة بالمشاريع النفطية المتكاملة، وموعد إعلان ملحق جولة التراخيص الخامسة والجولة السادسة”.