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نقص الإنتاج الوطني من الكهرباء في العراق يصل إلى 40%


قدمت شركة سيمنس الألمانيَّة، دراسة شاملة لواقع المنظومة الوطنيَّة للكهرباء في العراق، مشيرةً إلى أنَّ الإنتاج الحالي لا يغطي الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العراق.
وذكر مدير الشركة مهند الصفار، إنَّ "الشركة بصدد البدء بدراسة شاملة موسعة لواقع الشبكة الوطنية التي ستسهم بتقييم نقاط الضعف وتشخيص المشكلات بشكل دقيق، وستقدم إلى وزارة الكهرباء لمساعدتها على تخطيط المشاريع المستقبلية"، مشيراً إلى أنَّ "الدراسة تندرج ضمن الاتفاقية بين الشركة ووزارة الكهرباء بحضور رئيس الوزراء محمد السوداني ببرلين في كانون الثاني 2023"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ الدراسة ستشمل كل مناطق العراق وجميع القطاعات"، لافتاً إلى أنَّ "الإنتاج الحالي لا يكفي حاجة العراق الحالية بوجود نقص يصل إلى نحو 40 %، أما في قطاع النقل فالوزارة بحاجة إلى خطوط نقل إضافية ومحطات جهد عال.
وفيما يخص قطاع التوزيع، قال مدير سيمنس، إنَّ تنفيذ الجباية الإلكترونية يأتي على رأس المتطلبات وهي تقع ضمن الدراسة التي ستحال إلى وزارة الكهرباء وسنكون على استعداد تام لتنفيذ ما موجود فيها بكل حذافيره في حال إحالة جزء من المشاريع إلى الشركة.
وأوضح الصفار أنَّ سيمنس نفذت مشاريع وأكملتها خلال عام 2023 أسهمت في تحسين واقع الطاقة والشبكة بضمنها منظومات التبريد التي أضافت أكثر من 800 ميغاواط للشبكة الوطنية التي افتتحها رئيس الوزراء محمد السوداني بمعية وزير الكهرباء منتصف حزيران 2023، إضافة إلى إكمال محطات ثانوية في غرب الموصل والحامضية في محافظة الأنبار و13 محطة ثانوية في وسط وجنوب البلاد، والتي دخلت للخدمة وأسهمت بالنهوض بواقع الشبكة الكهربائية وإمداد الطاقة في هذه المناطق وتقليل خسائر نقل الطاقة.
وكانت شركة سيمنس قد وقعت مطلع العام الماضي 2023،  اتفاقية مع الحكومة العراقية لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد
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