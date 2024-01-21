"حزب الله العراق": سنستمر بدك معاقل الأعداء حتى تحقيق الأهداف المعلنة وسنرد الصاع صاعين وأكثر

أكد مسؤول المكتب الأمني في كتائب "حزب الله العراق" أبو على العسكري أنهم "سيستمرون بدك معاقل الأعداء حتى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها ابتداء، وسيردون الصاع صاعين، بل أكثر".

وفي بيان له، قال أبو علي العسكري: "في خضم التطورات الأخيرة في المنطقة، والتي ما كانت لتكون لولا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. هذا الكيان الذي يحاول الفرار إلى الأمام كلما ضاقت به السبل، وزادت ضربات المقاومة عسى أن يجد له متنفسا، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستمرار في تصعيد وتيرة العمليات، والرد الحازم والشديد تجاه جرائم الصهاينة وعليه نقول الآتي":

- "أولا: سيستمر الإخوة في المقاومة الإسلامية بدك معاقل الأعداء حتى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها ابتداء، وسيردون الصاع صاعين، بل أكثر (وذلك وعد غير مكذوب)".

- "ثانيا: يجب أن يحافظ بعض المتحدثين الحكوميين على جزء - ولو يسير - من أخلاق المهنة، وأن لا يكونوا أداة بيد الأعداء، فالشعب والتاريخ لن يرحم".

- "ثالثا: الجندي الذي أصيب أمس، وتباكى عليه الأمريكان وأذنابهم إنما جرح بصواريخ الباتريوت الأمريكية، فعلى من يدعي الحرص أن يدين العدو الأمريكي".

- "رابعا: نعزي الحرس الثوري باستشهاد ثلة من المجاهدين جراء القصف الصهيوني أمس بسوريا، وهنا ندعوهم للرد على التوحش الصهيوني بشكل حازم وشديد ومباشر، فدونه لن يرتدع هؤلاء عن غيهم وتجبرهم".