تصريح جديد من الداخلية حول عقود الأسلحة المُصنعة محلياً

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن جودة عمل هيئة التصنيع الحربي تواكب ما آلت إليه الوزارة من تطور في القدرات والإمكانيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي : إن "الوزارة وقعت مع هيئة التصنيع الحربي عقدين في مجال العجلات القتالية وشراء البنادق المصنعة محليا، وستكون هناك عقود اخرى لدعم الوزارة".

واضاف ان" جودة التصنيع التي تتمتع بها الهيئة تواكب ما آلت إليه وزارة الداخلية من تطور في القدرات والإمكانيات ، وبالتالي فإن الاجراءات بين الوزارة والهيئة سائرة بالاتجاه الصحيح وبانتظار استلام الوجبات المتعاقد عليها".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن توقيع عقدين مع هيئة التصنيع الحربي، لرفع قدراتها القتالية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في دعم وتطوير الصناعة الحربية العراقية، وقعت وزارة الداخلية عقدين مع هيئة التصنيع الحربي".

وبينت أن "العقد الأول شمل شراء عجلات مدرعة مسلحة نوع "الأبهر" والآخر عقد لشراء بنادق الى قيادة قوات الشرطة الاتحادية"، مؤكدةً أن "هناك عقوداً أخرى لاحقة من بينها طائرات مسيرة وأعتدة وغيرها لرفع القدرات القتالية والجاهزية لوزارة الداخلية".

وأشارت الوزارة بحسب البيان الى أن "مدير الشركة العامة للصناعات الحربية قدم شكره لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري على دعمه المتواصل للهيئة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية هي أول وزارة عملت على دعم الهيئة بالشكل كبير".