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البجاري تنتقد فشل الجهات المعنية في احتواء أزمة ارتفاع نسب الملوحة بمياه البصرة


انتقدت النائب عن محافظة البصرة المهندسة زهرة البجاري، اليوم الأحد، فشل الجهات المعنية في أحتواء أزمة أرتفاع اللسان الملحي في مياه البصرة ، وفيما وصفت الأجراءات التي تتخذها تلك الجهات بالترقيعية حذرت من تداعيات الأزمة على الواقع البيئي في المحافظة .

وقالت البجاري بحسب بيان لمكتبها الأعلامي ، ان البصرة تقتل سنويا بسبب فشل المسؤولين عن ملف المياه والحلول الترقيعية للجهات التنفيذية باجراءات متكررة سنويا ولا نرى اي حلول استراتيجية لحل ازمة المياه وانقاذ البصرة .

و اشارت، الى ان مستوى الملوحة وصل الى مناطق شمالي البصرة في قضاء الدير ، وهذا يمثل خطرا كبيرا وخصوصا ونحن في فصل الشتاء فضلا عن قطع نهر الفرات في قضاء المدينة بسدة لمنع ازدياد الملوحة ومن المؤسف ان الجانب الايراني اوقف اطلاقات نهر الكارون مجددا مما ساهم بازدياد معدلات الملوحة التي تهدد حياة البصريين .

و أوضحت البجاري، ان الحلول تتكرر سنويا بالاعتماد على المراشنة من ماء البدعة وايقاف ضخ مياه دجلة لنهر الفرات وزيادة الاطلاقات المائية ولا توجد اي خطط لمعالجة المشكلة جذريا وهذا يوكد فشل وزارة الموارد المائية وعجز حكومي واضح .

كما شددت على أهمية معالجة الأزمة عبر أيجاد سدود وانطلاق مشروع تحلية ماء البحر العملاق والمحطات في الفاو والاتجاه الى اتباع وسائل حديثة تضمن سلامة البصرة وتنهي عطشها .

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البجاري تنتقد فشل الجهات المعنية في احتواء أزمة ارتفاع نسب الملوحة بمياه البصرة
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