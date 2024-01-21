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السوداني يرأس الاجتماع الثاني للّجنة العليا لإعمار نينوى


رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للّجنة العليا لإعمار نينوى، جرت خلاله مناقشة ومتابعة أهمّ المشاريع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وتم اتخاذ القرارات الخاصة بها.

فقد وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تُعرض عليه التصاميم لمشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة؛ لغرض السير بإجراءات تنفيذ المشروع ومراعاة الملكيات الخاصة بالمنطقة.

وفي ما يتعلق بالأعمال الخاصة للطريق الحولي، فقد تمّ تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتوجيه الدعوات المباشرة للمقطع الثاني من مشروع الطريق الحولي لمدينة الموصل، والممتدّ من الجسر السادس إلى طريق بغداد.

كما تمت المصادقة على مشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتوجيه الدعوات المباشرة للشركات العالمية المختصة.

وقررت اللجنة أيضاً إنشاء ملعب الإدارة المحلية مع جميع المرافق الرياضية الملحقة به.

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