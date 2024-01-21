الإطاحة بمسؤول في شركة نفط الشمال مُتلبّساً بجريمة رشوة في كركوك..

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، ضبط أحد مُوظَّفي شركة نفط الشمال مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ من مُتعهِّد حماية الآبار النفطيَّة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفق بيان وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، انه "بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك فريق عملٍ؛ للتحرّي عن معلوماتٍ حول قيام مُوظّفي شركة نفط الشمال بمُساومة وابتزاز مُتعهّدي حماية الآبار بمبالغ ماليَّةٍ شهريَّةٍ ثابتةٍ على سبيل الرشوة؛ لغرض تمشية سلفهم وأعمالهم".

وأوضح، أنّ "فريق العمل، بعد تأكُّده من صحّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، سارع لنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يرأس لجنة متابعة عمل مُتعهّدي الحماية لمواقع كركوك الثانية، حيث تمَّ ضبطه في مركز المدينة مُتلبّساً بالجرم المشهود وهو يتسلّم مبلغ الرشوة من متعهد حماية الآبار النفطيَّة لدى شركة نفط الشمال".

وأشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الخافر، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".