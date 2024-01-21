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زيادة في إيرادات الكمارك بلغت حوالي 28% خلال عام


صرّحت هيئة الكمارك، اليوم الأحد، عن تحقق زيادة في الإيرادات بلغت 28% في عام 2023 مقارنة بإيرادات عام 2022.
وذكرت الهيئة في بيانها، إن إيرادات الهيئة المتحققة خلال عام 2023 بلغت (1,033,765,697,521) ترليون دينار عراقي وبنسبة زيادة مقدارها (28%) مقارنة بالعام 2022 حيث كانت المراكز الكمركية الحدودية الأعلى نسبة مئوية بالزيادة وليس بحجم الإيرادات هي التي تم تطبيق النظام الإلكتروني بها بشكل كامل وكما يلي:
1 مركز كمرك زرباطية / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (208%).
-2 مركز كمرك المنذرية / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (170%).
- مركز كمرك مندلي / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (147%).
اما بخصوص المركز الكمركي الحدودي الأعلى بحجم الايرادات هو كمرك ساحة الترحيب الكبرى بمبلغ (302,198,276,000) مليار دينار عراقي وبنسبة زيادة بلغت %75.
واضافت الهيئة ان "ايراداتها ناجمة عن الرسوم المفروضة وفقا للقانون والتعليمات النافذة.
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